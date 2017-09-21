Новости версия для печати В Орловской области появится памятная медаль в честь 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева Указ о её учреждении подписал губернатор. Уже известно, как она будет выглядеть.



На лицевой стороне – рельефный профиль писателя. На оборотной – фрагмент сквера «Дворянское Гнездо» – знаменитая беседка. Медалью будут награждаться те, кто внес большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия Тургенева, а также в подготовку и проведение празднования 200-летия писателя, которое нам предстоит в будущем году.





Татьяна Напольских

21 сентября 2017 года







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