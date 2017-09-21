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четверг
21.09.2017
13:45:17
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Орловская Госавтоинспекция сегодня проводит операцию «Светофор»Особое внимание уделяется тем водителям, кто старается проскочить перекресток, невзирая на сигнал светофора.
Как правило, именно такие ДТП имеют тяжкие последствия.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.
Сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 водителей, среди которых пятеро управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один - отказался проходить медицинское освидетельствование.
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