С начала года на территории Орловской области ликвидировано 456 свалок

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четверг
21.09.2017
13:45:43
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С начала года на территории Орловской области ликвидировано 456 свалокВывезено больше 15 тысяч тонн мусора.
Такие цифры были озвучены на комитете Облсовета. При этом возникали ситуации перенакопления мусора на контейнерных площадках. Особенно – в частном секторе Орла. По мнению представителя администрации Орла — замначальника Управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, виной всему низкий тариф на данный вид услуг.
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