Новости версия для печати С начала года на территории Орловской области ликвидировано 456 свалок Вывезено больше 15 тысяч тонн мусора.



Такие цифры были озвучены на комитете Облсовета. При этом возникали ситуации перенакопления мусора на контейнерных площадках. Особенно – в частном секторе Орла. По мнению представителя администрации Орла — замначальника Управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, виной всему низкий тариф на данный вид услуг.





Татьяна Напольских

21 сентября 2017 года







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