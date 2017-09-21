В Ливнах сразу три педиатра ушли на больничные

|
четверг
21.09.2017
13:45:19
|
|
В Ливнах сразу три педиатра ушли на больничныеФилиал детской поликлиники закрылся. А в его основном здании собрались огромные очереди. Об этом уже рассказывалось в региональных СМИ. В ОНФ отреагировали на это сообщение.
Врач высшей категории, эксперт регионального ОНФ Сергей Чеботкин высказал мнение, что необходимо скоординировать действия руководства Ливенской детской поликлиники и направить врачей из основного корпуса в филиал. Кроме этого, предложено дополнительно откомандировать врачей областной детской больницы в Ливны.
«Департаменту здравоохранения необходимо иметь в наличии областных поликлиник оперативный мобильный отряд врачей, который в срочном режиме мог бы выезжать на место и вести прием пациентов», – резюмировал Чеботкин. К слову, сейчас в регионе не хватает более 500 медиков.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта