Новости версия для печати В Ливнах сразу три педиатра ушли на больничные Филиал детской поликлиники закрылся. А в его основном здании собрались огромные очереди. Об этом уже рассказывалось в региональных СМИ. В ОНФ отреагировали на это сообщение.



Врач высшей категории, эксперт регионального ОНФ Сергей Чеботкин высказал мнение, что необходимо скоординировать действия руководства Ливенской детской поликлиники и направить врачей из основного корпуса в филиал. Кроме этого, предложено дополнительно откомандировать врачей областной детской больницы в Ливны.



«Департаменту здравоохранения необходимо иметь в наличии областных поликлиник оперативный мобильный отряд врачей, который в срочном режиме мог бы выезжать на место и вести прием пациентов», – резюмировал Чеботкин. К слову, сейчас в регионе не хватает более 500 медиков.





Татьяна Напольских

21 сентября 2017 года







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