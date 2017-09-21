Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках Руководитель регионального Роспотребнадзора не звонит предпринимателям и не просит денег на медтехнику для больницы. Это – мошенники. Такое предупреждение появилось на официальном сайте ведомства.



В Роспотребнадзоре рассказали о том, что неизвестные звонят от имени руководителя и просят сделать благотворительные взносы.



О подобных случаях просят сообщать по телефону (4862) 41-51-97 или на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Орловской области: uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу: 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а .





Татьяна Напольских

21 сентября 2017 года







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