Орловский Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках

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четверг
21.09.2017
20:35:21
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Орловский Роспотребнадзор предупреждает о мошенникахРуководитель регионального Роспотребнадзора не звонит предпринимателям и не просит денег на медтехнику для больницы. Это – мошенники. Такое предупреждение появилось на официальном сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали о том, что неизвестные звонят от имени руководителя и просят сделать благотворительные взносы.
О подобных случаях просят сообщать по телефону (4862) 41-51-97 или на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Орловской области: uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу: 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а.
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