Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Одно общее желание – на всех. Голуби мира сегодня были отпущены в небо.



- Большая защита в маленькой ампуле. В регионе продолжается прививочная кампания.



- Память, отраженная в медали. В Орловской области учреждена новая награда.





Вести-Орёл

21 сентября 2017 года







На главную страницу





