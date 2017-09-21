Новости версия для печати Подготовка к отопительному сезону в областном центре идет в штатном режиме Контроль за ее ходом ведет межведомственная комиссия.



По ряду улиц выполнен ремонт трубопроводов тепловых сетей, проведен ремонт котельных.



Как сообщил зам. начальника управления коммунального хозяйства и транспорта Николай Галка, к работе в зимних условиях отремонтировано около 1114 км сетей электроснабжения, 985 км сетей газоснабжения, подготовлено 1868 из 1929 многоквартирных жилых домов, 47 школ, 81 детский сад, 31 учреждение здравоохранения, 189 километров тепловых сетей из 261, готово к запуску тепла 279 из 326 котельных.





61 многоквартирный дом, где не реализован способ управления, имеет централизованную систему отопления. Для подготовки этих зданий к предстоящему отопительному периоду проведено обследование систем отопления, составлены дефектные ведомости. Подготовлены локальные сметы на общую сумму около 3,5 млн рублей. На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда на подготовку этих домов к отопительному периоду.





Ольга Борисова

21 сентября 2017 года







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