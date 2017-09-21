Новости версия для печати Орловской школе №36 предлагают присвоить имя героя Великой Отечественной войны Александра Бакина С такой инициативой в администрацию города обратилось руководство учреждения.



Городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства приняла решение поддержать это ходатайство.



Александр Сергеевич Бакин родился в Орловском районе в 1921 году. Во время Великой Отечественной войны был одним из лидеров партизанского движения. После войны принимал активное участие в восстановлении города.





Ольга Борисова

21 сентября 2017 года







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