Новости версия для печати Хорошие условия жизни людей на селе зависят от инициативы районных властей В Орловской области на создание благоприятных условий жизни в сельской местности в этом году направлено 66,5 млн. рублей. На что пойдут эти средства, обсуждали на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии орловского Облсовета.



В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году в регионе необходимо ввести 955 квадратных метров жилья, 36,5 километров сетей водоснабжения; 980 квадратных метров спортивных сооружений и поддержать грантами инициативу селян. Большое внимание уделяется улучшению жилищных условий. На это отводится 21 миллион рублей. Впрочем, немало проблем. В том числе и финансовых.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства области по АПК: «Крайне остро стоит вопрос по водоснабжению, в отдельных местах – газификация. Крайне важны спортивные сооружения для сельской местно, которые сегодня нужны как воздух в селах и деревнях, там, где сегодня нет возможности у детей заниматься спортом – необходимо сделать эту инфраструктуру. Но для того, чтобы привезти 3-4 рубля из федерального бюджета, мы должны сначала свой рубль в бюджете заложить. Поэтому те 600 тысяч рублей, которые предлагается заложить в областной бюджет на все мероприятия программы по устойчивому развитию села Орловской области, не позволят нам из федерального бюджета привлечь значимые цифры». Чтобы попадать в федеральные программы, а, стало быть, получать средства из Москвы, главам районов рекомендовано более активно формировать так называемый «портфель проектов». Тем более что активность проявляют одни и те же районы.

Сергей Борзёнков, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского Облсовета: «Мы видим Орловский, Кромской, Троснянский, Мценский, Ливны, Колпна, а у нас – 24 района. Мы не видим здесь ни Дмитровска, ни Шаблыкино, ни Корсаково. На мой взгляд, необходимо подготовить информацию для районов, потому что на сегодняшний день без работы районов ни в какую программу не попадешь».





Татьяна Напольских

21 сентября 2017 года







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