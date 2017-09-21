Новости версия для печати Сегодня утром орловским огнеборцам удалось предотвратить серьезный пожар в Заводском районе Сообщение о возгорании на пульт службы спасения поступило в 10:36.



Пожар начался в недостроенном здании магазина в Пищевом переулке. Огнеборцы прибыли как раз вовремя, чтобы не дать огню разгореться в полную силу. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение на площади 5 квадратных метров в чердачном помещении. Пожар был ликвидирован в тех размерах, которые принял на момент приезда спасателей.



Никто из людей при возгорании не пострадал. Предположительно, пожар повлекла неосторожность при подключении к газовой разводке. Выяснить причины пожара наверняка предстоит дознавателям МЧС.





Иван Суверин

21 сентября 2017 года







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