Новости версия для печати В Краснозоренском районе отходы производства спирта сливают на сельхозтерритории Сотрудники Россельхознадзора совместно с инспекторами государственного земельного надзора обнаружили слив отходов в Труновском сельском поселении.



Специалисты Россельхознадзора проводят административное расследование. Для этого они выезжали в Краснозоренский район в Труновское сельское поселение.



На такие же проблемы жаловались и жители села Верхняя Любовша - того же Краснозоренского района. Напомним, в эфире нашей программы мы рассказывали об экологическом бедствии тех мест. Ситуацию под контроль взяла прокуратура.





Татьяна Напольских

21 сентября 2017 года







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