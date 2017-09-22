Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдёт заключительный концерт лауреатов и дипломантов IV областного фестиваля ветеранских творческих коллективов Фестиваль посвящён 80-летию образования Орловской области. Концерт пройдет под девизом «Пою тебе, мой край родной!»



Участвуют вокально-хоровые коллективы старшего поколения и вокальные ансамбли из 14 районов и 4-х городов Орловской области. Заявлено около 300 исполнителей. Заключительный концерт пройдёт в пятницу, 22 сентября, в Среднерусском институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы (бульвар Победы, 5А).



Начало в 12 часов.





Евгения Костомарова

22 сентября 2017 года







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