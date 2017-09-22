Новости версия для печати Орловцы стали лауреатами Белгородского фестиваля изобразительных искусств памяти Заслуженного художника России Станислава Косенкова Более 200 живописцев, графиков, скульпторов, иконописцев, мастеров декоративно-прикладного искусства из Белгорода, Орла, Воронежа, Брянска, Липецка, Тамбова, Москвы, Крыма, а также Киева и Сум представили рекордное число работ.



В результате из тысячи отобрана половина произведений. Лауреатов фестиваля определили в двух категориях: среди белгородских художников и гостей. Заслуженный художник России, орловец Анатолий Костяников стал лауреатом I степени с живописной работой «Икар». Еще один наш земляк – скульптор, Заслуженный художник России Валерий Михеев награжден дипломом III степени за скульптуру «Девочка на кубе».





Максим Шилов

22 сентября 2017 года







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