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27 сентября в Детском парке Орла пройдет большой праздник

На площадке перед административным зданием юных гостей и их родителей ждут творческие мастер-классы, игровая программа, веселая викторина, детская дискотека, конкурс рисунков на асфальте и многое другое.

А главным событием праздника станет запуск большого воздушного шара, на котором все желающие смогут написать свои заветные желания.



Начало в 11 часов.