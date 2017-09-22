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пятница
22.09.2017
11:01:18
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Сегодня в Орле стартует Всероссийская Гимназиада и фестиваль «Открытый мир самбо»Областной центр соберет гостей и участников со всей страны.
Торжественное открытие начнется в 13 часов.
Гимназиада включает в себя больше десяти видов спорта всех направлений: от легкой атлетики и стрельбы из лука, до плаванья и шахмат. Но особое внимание будет уделено самбо. На орловской земле пройдут не только финальные поединки сильнейших спортсменов, но и «круглый стол», где обсудят возможность развития всероссийского проекта «Самбо в школу» и «Студенческое самбо». К слову, именно Орел в будущем году может стать местом проведения Чемпионата мира по самбо среди школьников.
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