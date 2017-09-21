Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В День мира вспоминали о героях военного времени. Молодежь приводит в порядок могилы Ивана Санько и Василия Образцова. - Обитаемый остров в Ливенском районе. Жители села Крутого хотят вернуть дорогу на большую землю. - Один из 12 главных. Сегодня в городе церквей прошла служба в честь Рождества Богородицы - Показательный укол – личный пример от сотрудников Роспотребнадзора.





Вести-Орёл

21 сентября 2017 года







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