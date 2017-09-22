В Орле стартовали состязания отрядов юных инспекторов движения

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В Орле стартовали состязания отрядов юных инспекторов движенияКонкурс «Безопасное колесо» собрал сотни участников из разных школ.
Конкурсную программу в этом году пришлось даже разделить на два дня. На состязаниях ребята должны показать знания правил дорожного движения в рамках курса ОБЖ, а также блеснуть фигурным вождением единственного доступного им по возрасту транспорта – велосипеда.
Конкурс состоит из трех этапов: оказание медицинской помощи, экзамен на знание правил дорожного движения, а также фигурное вождение велосипеда.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Этот конкурс направлен на повышение культуры дорожного движения, формирования у детей правового сознания при участии в дорожном движении».
По словам организаторов, число участников конкурса неизменно растет, к движению ЮИД присоединяются все новые и новые учебные заведения региона.