Новости версия для печати Сегодня в Орле обсудят монографию кандидата исторических наук Александра Сарана «Историческая энциклопедия орловских деревень. 1566 - 2017 гг.» Обсуждение состоится на заседании клуба «Орловский библиофил» в библиотеке им. Бунина.



Монография вышла к 80-летию Орловской области и представляет двухтомный справочник в котором собраны сведения о всех деревнях и селах, существовавших на территории Орловской области в разные века. А это - более 11 с половиной тысяч населенных пунктов. Александр Саран, автор энциклопедии, кандидат исторических наук: «Это может понадобиться школьникам для написания рефератов про свой край, это понадобится студентам, журналистам – для того, чтобы больше знать о любой деревне». На эти исследования историк и краевед Александр Саран потратил целых 7 лет.





Татьяна Тимохина

22 сентября 2017 года







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