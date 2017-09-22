Новости версия для печати За неисполнение предписания Россельхознадзора руководство Корсаковского района привлекут к административной ответственности В конце 2015 года в ходе плановой выездной проверки была выявлена несанкционированная свалка ТБО на земельном участке сельхозназначения, расположенном северо-восточнее балки Чигириновская Лощинка.



Муниципаль¬ному образованию выдано предписание о проведении ре¬культивации нарушенного зе¬мельного участка в соответ¬ствии с проектом. Однако работы в указанный срок выполнены не были.





Оксана Гранн

22 сентября 2017 года







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