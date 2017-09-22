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В Орле на бульваре Победы установят бюсты Василия Образцова и Ивана Санько

Таким образом будет увековечена память о героях-разведчиках, установивших Знамя Победы над Орлом в августе 1943 года. Сейчас завершается сбор средств. А активисты, тем временем, решили привести в порядок места захоронения освободителей Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Василий Образцов и Иван Санько – эти имена орловцы знают со школьной скамьи - герои-освободители, водрузившие 5 августа 1943 года красный флаг на самом высоком в городе здании – тогда ещё дом №5 по улице Московской. Оба разведчика похоронены также на Орловщине, и молодое поколение считает своим долгом содержать места захоронения героев в порядке. Василий Образцов захоронен на Крестительском кладбище города Орла, могила Ивана Санько находится на Иоанно-Богословском кладбище.

Сейчас Орёл готовится важному событию – 75-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И активисты вместе с властями решили установить на бульваре Победы бюсты героям-разведчикам. Средства на это собирают всем миром, поэтому присоединиться может любой желающий, перечислив деньги на счёт инициаторов проекта - молодежного поискового движения «Огненная дуга».
Екатерина Гоцакова, специалист управления молодежной политики Департамента внутренней политики Орловской области: «Уже собрано около миллиона рублей. Сбор денежных средств продолжается. На два бюста нам нужно около 1 миллиона 200 тысяч рублей».
Также активистам в Москве и Санкт-Петербурге удалось найти потомков Василия Образцова и Ивана Санько. Родственники героев пообещали приехать в Орёл к 5 августа следующего года. Открытие бюстов запланировано именно на эту дату.
Светлана Образцова, дочь В.И.Образцова: «Отец рассказывал, он взял с собой разведчика Санько и они вдвоём пошли ночью, он встал на плечи Санько – тот был высокий парень, и потом уже по пожарной лестнице он поднялся на это здание. Там такая башенка, и, как отец рассказывал, он к штакетнику прикрепил Красное Знамя, и когда утром немцы проснулись, они увидели этот красный флаг, хотя город был занят немцами, и наши начали наступление».



Антон Киселёв
22 сентября 2017 года

 


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