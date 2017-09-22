Новости версия для печати Орловский радиожурналист Олег Смуглов стал призером Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия» По итогам конкурса Минсельхоза РФ корреспондент группы информационных программ радиовещания ГТРК «Орёл» Олег Смуглов занял третье место в номинации «Развитие социальной инфраструктуры на селе» за серию материалов по этой теме.



Как сообщает информационный портал Орловской области, всего в этом году на конкурс было подано 5329 работ из 81 региона России.



Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится 5 октября 2017 года в рамках проведения Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017».



Победители и призеры будут награждены дипломами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и денежной премией.



Отметим, что в этом году Олег Смуглов также стал победителем регионального творческого конкурса, посвященного 80-летию образования Орловской области, в категории «Телеканалы и радиоканалы».





Орловское Информбюро

22 сентября 2017 года







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