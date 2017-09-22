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Жители двух многоэтажек в селе Крутое оказались отрезанными от основной дороги

Ни скорая, ни пожарная техника в случае возникновения чрезвычайной ситуации подъехать к домам не смогут. Обращения к власти результатов не дали. К решению проблемы подключился Народный Фронт.

Подъезда к своим домам жители двух трехэтажек лишились несколько лет назад, когда вокруг школы-интерната был установлен забор. Руководство школы понимает, в каком положении оказались люди, и готово идти на встречу, и в случае экстренной необходимости пропускать спецтранспорт.

Однако, по мнению активистов Народного Фронта, это не решение проблемы. Власть должна обеспечить жителям свободный и всепогодный подъезд к домам.
Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта: «Мы готовы исполнительную власть подвигнуть к тому, чтобы они приняли то решение, тот проект, который утвердят люди».
Первое обращение в народный фронт по поводу строительства дороги было месяц назад. После выезда на место руководству района было предложено разработать оперативное решение этой проблемы. Однако конкретных шагов сделано не было.
Владимир Филонов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта: «Когда люди видят безысходность, или когда власть на них не обращает внимания, они идут в Народный Фронт, где они находят понимание, и мы пытаемся им по возможности помочь».
Выслушать мнение жителей власти пришлось на месте и в присутствии активистов ОНФ.
Олег Семенихин, начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ливенского район: «Мы им уже предлагали схему сделать въезд со стороны улицы, далее по требованиям допускается наличие разворотной площадки, то есть под воротами интерната – разворотная площадка».
Алексей Кожухов, первый заместитель главы администрации Ливенского района: «Проблема связана с тем, что вся земля условно распределена между жителями, и для того, чтобы сделать подъезд, мы должны ущемить интересы того или иного гражданина».
Отказываться есть от чего. За 40 лет вокруг домов жители разбили не только полисаднички, но и настоящие приусадебные участки, а некоторые даже сделали жилые пристройки.

В результате общения с жителями было найдено несколько вариантов организации прямого подъезда к домам. Дело за малым.
Валерий Савин, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта: «Администрация должна подготовить планы данных подъездов, представить их жильцам на собрании, жильцы должны из этих четырех вариантов выбрать наиболее для себя приемлемый вариант».
Сделать это необходимо в кратчайшие сроки, чтобы можно было приступить к разработке проектно-сметной документации, а затем и к строительству долгожданной дороги.


Оксана Гранн
22 сентября 2017 года

 


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