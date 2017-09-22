В Болхове почтили память Василия Ермакова

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пятница
22.09.2017
18:14:45
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В Болхове почтили память Василия Ермакова21 сентября православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Торжественную службу в храме Святой Живоначальной Троицы города Болхова возглавил Митрополит Орловский и Болховский Антоний.
Место для архиерейского служения было определено не случайно – для болховчан это особенный праздник. На Рождество Богородицы они вспоминают отца Василия Ермакова - священника, имя которого известно многим христианам России. Благодаря его стараниям на Орловщине восстанавливали храмы, а Болхов стал местом паломничества, и хотя отца Василия не стало в 2007 году, его духовные чада до сих пор приезжают на родину своего наставника.
Нежное сочетание голубого с золотом – такое облачение надевается священослужителями только на службы в честь Святой Богородицы. Цвет неба символизирует чистоту и особую роль Девы Марии в жизни человечества - ведь через нее воплотился на земле сам Спаситель.
Для Болхова Рождество Богородицы – праздник особенный не только потому, что входит в число Великих. В этот день в маленький орловский городок приезжают паломники со всего региона и из далекого Питера – почтить память отца Василия Ермакова.
Василий Ермаков - уроженец Болхова, священник, который вложил немало сил в восстановление храмов на Орловщине, и примером своей жизни возрождал веру в Бога.
Отец Василий родился, когда большевики рушили храмы, на детство, опаленное войной, выпал фашистский концлагерь. Там, в 1942 году он поверил в Бога. После войны отец Василий закончил ленинградскую духовную академию. В 1981 году стал настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского.
Уехав из Болхова, отец Василий не потерял связи с родным городом, старался бывать здесь как можно чаще. Особенно любил приезжать на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
В честь Рождества Богородицы и в честь Василия Ермакова на службе в храме Святой Живоначальной Троицы прозвучали духовные музыкальные произведения в исполнении хора из Санкт-Петербурга. Впервые этот хор приехал в Болхов еще при жизни отца Василия. Его не стало 3 февраля 2007 года, но традиция осталась – и в этом году вновь звучали его любимые композиции.
Отец Василий для многих стал путеводным светом, и теперь это можно понимать буквально – недавно его именем назвали малую планету. Официальное свидетельство передали орловскому духовенству.
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