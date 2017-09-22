В Орле мотоциклист сбил пешехода и врезался в стоящий автомобиль

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пятница
22.09.2017
18:14:47
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В Орле мотоциклист сбил пешехода и врезался в стоящий автомобильЗа прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП. Среди них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
21 сентября в 20:10 водитель, управляя мотоциклом «Racer», в районе дома № 31 по ул. Московской допустил наезд на пешехода - девушку 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на регулируемом перекрестке. После чего водитель допустил наезд на стоящее транспортное средство «ВАЗ-2112». В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована. Водитель мотоцикла управлял транспортным средством в состоянии опьянения.
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