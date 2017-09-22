В Орловской области действуют специализированные программы поддержки экспортеров

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В Орловской области действуют специализированные программы поддержки экспортеровОб этом говорили на заседании с участием начинающих предпринимателей. Круглый стол организован в областной администрации и был посвящен минимизации рисков внешнеторговых сделок.
В частности, говорилось о налоговом и таможенном законодательстве, рассматривались механизмы государственного субсидирования и обсуждались вопросы сотрудничества с международными компаниями. По словам начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрия Рябцовского, по семи основным направлениям предпринимательской деятельности работает Фонд микрофинансирования со сниженной ставкой кредитования в размере 6-7% годовых. С этого года оказывается гарантийная поддержка по кредитам. Гарантийный капитал Фонда поддержки предпринимательства составляет 350 млн. рублей. Уже выдано кредитных гарантий предпринимателям почти на миллиард рублей.