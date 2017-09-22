Новости версия для печати В Орловской области действуют специализированные программы поддержки экспортеров Об этом говорили на заседании с участием начинающих предпринимателей. Круглый стол организован в областной администрации и был посвящен минимизации рисков внешнеторговых сделок.



В частности, говорилось о налоговом и таможенном законодательстве, рассматривались механизмы государственного субсидирования и обсуждались вопросы сотрудничества с международными компаниями. По словам начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрия Рябцовского, по семи основным направлениям предпринимательской деятельности работает Фонд микрофинансирования со сниженной ставкой кредитования в размере 6-7% годовых. С этого года оказывается гарантийная поддержка по кредитам. Гарантийный капитал Фонда поддержки предпринимательства составляет 350 млн. рублей. Уже выдано кредитных гарантий предпринимателям почти на миллиард рублей.





Максим Шилов

22 сентября 2017 года







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