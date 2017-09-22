Новости версия для печати В Орловской области четырехлетний ребенок съехал в автомобиле в реку ЧП произошло 21 сентября в деревне Андреевка Колпнянского района.



Как сообщает пресс-служба МЧС, изначально вместе с ребенком в автомобиле ВАЗ-2108 был его отец, который по необходимости ушел в дом. Ребенок остался в автомобиле один. Оставшемуся без присмотра четырехлетнему мальчику удалось снять автомобиль со стояночного тормоза. Поскольку машина находилась на склоне высотой семь-восемь метров, она начала движение вниз к реке. К счастью, автомобиль полностью не ушел под воду. На это моментально среагировал отец. В результате ребенок был спасен из затопленного автомобиля. После этого мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в Колпнянскую центральную районную больницу.





Орловское Информбюро

22 сентября 2017 года







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