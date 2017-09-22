Новости версия для печати Первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин провел прием граждан по личным вопросам Прием граждан состоялся 21 сентября в администрации области.



Как сообщает информационный портал Орловской области, большая часть обращений касалась решения жилищного вопроса.



Также жители города Орла и районов области обратились за содействием в обеспечении лекарственными препаратами, возобновлении и завершении строительства многоквартирного дома, возводимого на средства дольщиков в городе Ливны, строительстве канализационной сети в д. Михайловка Орловского района, решении проблем сферы ЖКХ, и ряде других вопросов.



В ходе встречи с гражданами первый вице-губернатор области дал ряд поручений профильным органам исполнительной государственной власти.



Стоит отметить, что в первом полугодии в адрес губернатора и членов правительства поступило более 4,5 тысяч письменных обращений.





Орловское Информбюро

22 сентября 2017 года







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