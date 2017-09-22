Новости версия для печати На «Дормаше» продлено конкурсное производство до середины января будущего года Таково решение арбитражного суда.



С этой просьбой обратился конкурсный управляющий, объяснив, что все обязательные мероприятия еще не закончены. То есть, еще не завершены все расчеты с кредиторами.



Срок конкурсного производства продлен на полгода. Напомним, заявление о признании завода банкротом было подано в 2015 году. Летом прошлого года была введена процедура наблюдения. В марте этого года было открыто конкурсное производство.





Татьяна Напольских

22 сентября 2017 года







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