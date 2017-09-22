Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Не конфликт поколений, а праздник кино. Пожелания «Отцам и Детям» передал орловский космонавт.



- Грибной сезон. Пять раз за сутки спасатели выезжали на поиски грибников в разные районы.



- Еще полгода – на решение проблем. На «Дормаше» продлили конкурсное производство.



- За флажки – не заезжать. Фигурное вождение на ЗИЛе демонстрировали пожарные водители.



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Вести-Орёл

22 сентября 2017 года







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