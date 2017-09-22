Новости версия для печати Люди ищут грибы, МЧС ищет грибников Погода – располагает. Орловцы идут на поиск грибов, а потом экстренные службы выезжают на поиск орловчан. Сразу пять случаев зафиксировано накануне.



«Тихая охота» заставила включить сирены оперативных машин сразу в нескольких районах области. Сообщения о пропаже грибников накануне поступали из Урицкого, Дмитровского, Знаменского районов. В деревню Елёнка пришлось выезжать дважды. В Шаблыкинском районе в лесу возле деревни Кремль потерялись трое мужчин. К счастью, все случаи закончились благополучно.





Татьяна Напольских

22 сентября 2017 года







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