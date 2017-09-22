Новости версия для печати Грибные тропы могут довести и до тюрьмы Грибной сезон - на руку похитителям.



Житель Новодеревеньковского района залез в автомобиль, который оставили грибники у дороги, и украл 5 тысяч рублей. Подозреваемый признал вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.





Татьяна Напольских

22 сентября 2017 года







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