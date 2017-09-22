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В Орле начал работу третий международный кинофестиваль «Отцы и дети»

Девиз фестиваля: «Изменим жизнь с помощью кино к лучшему». Торжественное открытие фестиваля состоялось в Академическом театре. Его участников и гостей приветствовали знаменитые люди из мира кино и не только.

Несмотря на то, что фестиваль молодой, о нем хорошо известно в стране. В этом году на конкурс свои работы прислали более 100 детских студий из 43-х регионов нашей страны, а так же из Армении, Литвы, Грузии, Казахстана, Ирака. За несколько дней жюри должно посмотреть и оценить 198 фильмов. Открыл фестиваль видеописьмом наш земляк, летчик-космонавт Александр Мисуркин.
Александр Мисуркин, летчик-космонавт РФ: «Уверен, что международный кинофестиваль «Отцы м дети» станет настоящим праздником кино и для участников, и для зрителей. Удачи – всем, кто причастен к этому большому полезному делу».
На сцену орловского Академического театра поднимались гости фестиваля, с приветственным словом к участникам обратилась и знаменитый режиссер Вера Токарева. В состав жюри фестиваля вошли и орловские, и московские деятели культуры и искусства. Последние, кстати, с огромным удовольствием приехали в провинцию.
Вячеслав Скачков, кинооператор, заслуженный деятель искусств России: «Провинция чем меня привлекает? Дело в том, что люди приходят действительно посмотреть, люди интересуются, людям интересно увидеть что-то новое».
Кроме просмотра фильмов фестиваль предполагает постоянные встречи, обсуждения, дискуссии, мастер-классы от знаменитых режиссеров и операторов.
Марина Куликова, организатор фестиваля: «У нас будет круглый стол «Диалог поколений», это практически знаковое событие фестиваля, которое пройдет по итогам просмотров наших фильмов-участников, это будет разговор о судьбе нашего российского кино, о том, кому передавать эстафету поколений и от кого».
В субботу, 23 сентября, все желающие смогут встретиться с Гарри Бардиным, знаменитым мультипликатором, он побывает на художественно-графическом факультете Орловского университета. Впрочем, встреч за три дня будет очень много. Фестиваль пройдет в библиотеках, вузах и школах, все творческие площадки уже расписаны. Не приехала пока только председатель жюри, журналист, продюсер, режиссер Лариса Кривцова, но и она отправила фестивалю очень теплое видеописьмо.
Лариса Кривцова: «Я от всей души вас поздравляю с открытием очередного кинофестиваля и желаю вам отличных фильмов и хороших просмотров. Всегда ваша, Лариса Кривцова».
Торжественное открытие фестиваля завершилось показом фильма Ильдара Гилязева «Стакан воды». В этом фильме снимались актеры орловских театров.




Эва Стасюлевич
22 сентября 2017 года

 


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