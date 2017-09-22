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В Орле прошли состязания пожарных водителей региона

В конкурсе профессионального мастерства, который ежегодно проводится в рамках фестиваля «Созвездие мужества», участвовали те, кто уже признаны лучшими в своих гарнизонах.

В узких дворовых и дачных проездах, вблизи припаркованных машин, а то и в толпе зевак пожарный автомобиль должен двигаться с предельной осторожностью, но максимально быстро. Именно эти навыки и тренируют в ходе состязаний водители МЧС.
Андрей Миронов, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «В этом году в соревнованиях принимает участия 29 человек личного состава. Скоростное маневрирование проводится в целях совершенствования профессионального мастерства водителей. От своевременного прибытия к месту возгорания зачастую зависят спасенные жизни и своевременная ликвидация возгорания».
Чтобы уравнять шансы городских и сельских пожарных частей, все водители соревнуются на одном автомобиле. Ветеран автопарка МЧС, ЗИЛ 130 есть почти в каждом подразделении.
 
Змейка передним и задним ходом, заезд в бокс, движение по колее, остановка у стоп-линии. Для каждого из водителей на маршруте есть свой каверзный участок. В итоге откатать на старенькой автоцистерне без малейших погрешностей, удается единицам.
 
По итогам состязаний победителей отдельно выбирали из числа вольнонаемных шоферов и водителей в погонах. Лучшим из гражданского персонала стал сотрудник отдельного пожарного поста № 11 Андрей Васюков. В числе аттестованных водителей отличился Сергей Пыжиков, старший сержант из ПСЧ-1. Победителей ожидает поощрение по службе.





Иван Суверин
22 сентября 2017 года

 


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