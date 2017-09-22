Новости версия для печати В Орле началась приемка дорог Об этом сообщили в мэрии.



Предварительно качество асфальта было проверено в лаборатории. Сейчас приняты работы на улицах Высоковольтной и Дениса Давыдова. Из 22-х объектов, которые нужно сделать в этом году, работы выполнены на одиннадцати, на трех - в стадии завершения, на остальных ремонт продолжается.





Татьяна Напольских

22 сентября 2017 года







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