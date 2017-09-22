Новости версия для печати Орловчане просят не осквернять их память Родители орловчанки Веры Комаровой похоронены на Лужковском кладбище на аллее ветеранов. И чтобы навестить родных, женщине в буквальном смысле приходится пробираться через тернии. А все потому, что рядом с могилой находится мусорный контейнер, который больше похож на огромную свалку. В мэрии Орла, утверждают, что мусор вывозят регулярно. Но, почему же тогда «мусорный воз» и ныне там?



Родители сестер Веры Комаровой и Раисы Корнеевой - люди военного времени, им через многое пришлось пройти. Папа - ветеран войны, мама - ветеран труда. Они уже более 10 лет покоятся на Лужковском кладбище, и первое время все было хорошо, но вот последние несколько лет визит к родным превратился в генеральную уборку

Вера Комарова, жительница города Орла: «Наши родители, которые рисковали своей жизнью, отдавали свое здоровье, они теперь лежат в этой помойке. Когда приезжаем, все время слезы на глазах от того, что здесь творится. Получается, что мы работаем на кладбище дворниками». В управлении коммунального хозяйства Веру Павловну заверили, что ситуация у них под контролем, старый контейнер убрали, поставили новый, правда, на то же место, рядом с могилой родителей

Вера Комарова, жительница города Орла:«Этот трактор, который приезжает за контейнером, он все нам раздавил – все цветы, которые мы посадили, они все время трактором раздавлены, поломаны, в итоге - со слезами на глазах начинаем приводить это в порядок». Раиса Корнеева - педагог, в свой профессиональный праздник в День Знаний с цветами приехала к родным, да только увиденное потрясло женщину

Раиса Корнеева, жительница города Орла: «Проход к могиле родителей я вынуждена была разгребать руками. Часть я уносила в контейнер, часть – у меня сил не хватало – я сбрасывала в кучи. Дело в том, что лежали даже овощи нетронутые – кабачки, может, люди здесь на кладбище выращивают или из дома приносят, продукты питания – отварные макароны, этим не поминают на кладбище». Женщины уже отчаялись бороться со своей проблемой, но сдаваться не собираются. Память родителей – святое

Раиса Корнеева, жительница города Орла: «Мы требуем убрать отсюда контейнер. Если наше орловское телевидение не поможет, мы подадим заявление в прокуратуру». Наша съемочная группа убедилась своими глазами – на алее ветеранов кучи мусора высотой с человеческий рост, бутылки, пластмасса. Все это сопровождает ужасный запах. Местные власти этот вопрос оставляют открытым. Открытым он остается потому, что финансирование оставляет желать лучшего. В Управлении коммунального хозяйства проблема Лужковского кладбища выделена красным цветом

Сергей Маркин, заместитель начальника МКУ «УКХ г.Орла»: «На кладбищах недостаточное количество организованных мест для сбора мусора. Данную проблему планируется решить в 2018 году. На эти цели предусмотрены средства в размере 740 тысяч рублей. На эти деньги планируется установить 30 контейнерных бункерных площадок, которые будут оснащены соответствующим ограждением, которое будет препятствовать распространению мусора». После нашего обращения контейнер с мусором на аллее ветеранов убрали, правда, мусора меньше не стало, однако нас заверили, что и он будет убран до конца недели.

Сергей Маркин, заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Подрядчику, с которым заключен контракт на содержание кладбищ, выдано предписание до конца недели вывезти бытовой мусор с этого кладбища». Будет ли так - покажет время.





Юлия Опанасюк

22 сентября 2017 года







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