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В Орле проходит форум юных литературоведов «Я родился в Орле»

Форум юных литературоведов «Я родился в Орле» проводят объединённый литературный музей писателя и областная детская библиотека имени Михаила Пришвина. Как рассказала заведующая научно-методическим отделом "пришвинки" Галина Петрова, форум будет проходить в два этапа. На первом этапе, который начался буквально на днях - 18 сентября, и закончится 10 ноября, проходит областной конкурс детского литературного творчества под названием "Каким бы вы хотели видеть Орёл к юбилею Тургенева".

Положение этого конкурса можно посмотреть на сайте библиотеки. На втором этапе пройдет круглый стол, в рамках которого будут обсуждаться наболевшие темы, приниматься предложения о перспективах развития города Орла.

Круглый стол, намеченный на 23 ноября, станет своего рода итогом всего тургеневского форума.