Новости версия для печати Генеральная уборка в масштабе областного центра Сегодня и завтра в Орле пройдут акции ЭКОпарк и ЭКОгород.



Это часть Всероссийской акции, волонтерские экологические штабы созданы во всех городах страны. Суббота – день облагораживания скверов, мемориальных комплексов. На воскресенье активисты запланировали обучающую программу - пройдут практикумы и мастер-классы по раздельному сбору мусора, утилизации отходов, коснуться темы экологии питания и экологических прав человека. Завершит серию акций уборка особо охраняемых природных территорий и лесных массивов. Мероприятие запланировано на 30 сентября.





Мария Семак

23 сентября 2017 года







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