Новости версия для печати Орловщина готовится к юбилею Ивана Тургенева В регионе стартовал областной литературный конкурс для молодёжи «На тысячу вёрст кругом Россия…»



Конкурс посвящён 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева. Молодые орловские авторы в возрасте от 16 до 30 лет могут представить прозу и поэзию. Рукописи принимаются на конкурс до 1 декабря в Орловском Доме литераторов (ул. Салтыкова-Щедрина, 1)





Татьяна Напольских

23 сентября 2017 года







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