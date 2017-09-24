Новости версия для печати В региональном МЧС объявили операцию «Отопление» Мероприятие проводится, чтобы еще раз напомнить, что стихия «тепла» без должного присмотра может стать неуправляемой.



Ежегодно с приходом холодов повышается число пожаров в жилом секторе. Большинство из них связано с неправильной эксплуатацией печей, газового оборудования, обогревателей, с перегрузом в электропроводке. Кроме того, спасатели заходят в выселенные дома, которые зачастую становятся очагами. Также проверяются чердаки, подвалы и пожарные выходы.





Татьяна Напольских

24 сентября 2017 года







На главную страницу





