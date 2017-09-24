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воскресенье
24.09.2017
19:54:42
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В региональном МЧС объявили операцию «Отопление»Мероприятие проводится, чтобы еще раз напомнить, что стихия «тепла» без должного присмотра может стать неуправляемой.
Ежегодно с приходом холодов повышается число пожаров в жилом секторе. Большинство из них связано с неправильной эксплуатацией печей, газового оборудования, обогревателей, с перегрузом в электропроводке. Кроме того, спасатели заходят в выселенные дома, которые зачастую становятся очагами. Также проверяются чердаки, подвалы и пожарные выходы.
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