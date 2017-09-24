В Орловской области отмечается незначительный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

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воскресенье
24.09.2017
19:54:40
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В Орловской области отмечается незначительный рост заболеваемости энтеровирусной инфекциейОб этом сообщает управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне среднемноголетних данных.
Продолжается предсезонная вакцинация населения. Уже привито более ста тысяч человек или более 13% от численности населения области.
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