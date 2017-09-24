Новости версия для печати В Орловской области отмечается незначительный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.



По данным ведомства, заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне среднемноголетних данных. Продолжается предсезонная вакцинация населения. Уже привито более ста тысяч человек или более 13% от численности населения области.





Максим Шилов

24 сентября 2017 года







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