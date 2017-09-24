Новости версия для печати В этом году скверы и парки Орла обновили Было посажено более 3000 молодых деревьев и кустарников.



Цифры озвучили на заседании круглого стола, посвященного Году экологии. Согласно отчету коммунальщиков, в лесопарках регулярно проводится опиловка деревьев и кустарников, проводится уборка территорий – за прошедшие месяцы вывезли более двух тонн мусора. Высаживаются новые деревья, обновляются клумбы. В этом году создали 54 километра минерализованной полосы. Кроме того, ведется профилактическая работа - установили дополнительно четыре информационных аншлага с правилами пожарной безопасности, всего же разместили больше 20 плакатов.





Мария Семак

24 сентября 2017 года







На главную страницу





