В этом году скверы и парки Орла обновили

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воскресенье
24.09.2017
19:54:44
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В этом году скверы и парки Орла обновилиБыло посажено более 3000 молодых деревьев и кустарников.
Цифры озвучили на заседании круглого стола, посвященного Году экологии. Согласно отчету коммунальщиков, в лесопарках регулярно проводится опиловка деревьев и кустарников, проводится уборка территорий – за прошедшие месяцы вывезли более двух тонн мусора. Высаживаются новые деревья, обновляются клумбы. В этом году создали 54 километра минерализованной полосы. Кроме того, ведется профилактическая работа - установили дополнительно четыре информационных аншлага с правилами пожарной безопасности, всего же разместили больше 20 плакатов.
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