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понедельник
25.09.2017
17:40:59
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Коммуналка on-lineПохоже, что в Орле у общероссийского проекта «Комфортная городская среда» появится вскоре и неофициальное название с приставкой «не». Как бы ни увещевали городские чиновники по поводу размаха благих дел во дворах областного центра, как бы ни контролировали ход реализации этого проекта, находятся «неблагодарные» горожане, позволяющие себе критику происходящего
Наша программа выслушала и тех, и других. А ещё не поленилась узнать: а как выглядит организация работ по благоустройству в других российских городах? Среда обитания или среда комфорта? Это главная тема очередного выпуска программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 26 сентября на телеканале «Россия 24» в 21 час.
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