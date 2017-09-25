Новости версия для печати Больше половины орловских школьников посещают различные кружки и секции Всего в областном центре 17 учреждений дополнительного образования – это спортивные школы, центры и дома детского творчества, комнаты школьника.



Дети изучают краеведение, занимаются живописью, танцами, актерским мастерством, спортом, осваивают естественные науки и народные ремесла. Как отмечают в администрации Орла, больше 18 000 школьников посещают кружки и секции, однако принять всех желающих возможности нет – не хватает помещений.





Мария Семак

25 сентября 2017 года







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