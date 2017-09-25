О госуслугах - в подробностях

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понедельник
25.09.2017
7:50:45
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О госуслугах - в подробностяхВ орловском УМВД теперь работает автоинформатор.
Чтобы узнать о том, когда проводятся экзамены на вождение, где и как получить справку об отсутствии судимости или другую важную информацию, достаточно позвонить по номеру 40-01-06.
Также получить доступ ко всем госуслугам, которые оказываются МВД России, можно на ведомственном сайте.
Мария Семак
25 сентября 2017 года
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