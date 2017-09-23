Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Рывок в спортивную историю. Орел может стать столицей российского школьного самбо. - Сумрак в помощь нарушителям. Фотофиксаторы ГИБДД слепнут в темноте. - Дорога памяти сквозь мусор. Как защитить могилы близких? - Совместное увлечение «Отцов и детей». В Орле проходит международный кинофестиваль. - В унисон со всеми. Зампред правительства спел в общем хоре.

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Вести-Орёл

22 сентября 2017 года







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