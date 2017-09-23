Новости версия для печати ГТРК «Орёл» в числе призёров Всероссийского медиафорума "Человек и вера" Работа нашего корреспондента Юлии Сулим получила спецприз в номинации «Герой нашего времени».



В Пскове продолжается IV Всероссийский конкурс телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм "Человек и вера". В форуме принимают участие руководители ВГТРК, журналисты из всех регионов России. В номинации «Герой нашего времени» спецприз от жюри получила программа корреспондента ГТРК «Орел» Юлии Сулим «Монастырь блаженной Ксении Петербуржской». Очерк посвящен работе самой обители и её сестер во главе с настоятельницей, игуменьей Ксенией (Тарабановой). Каждый день они помогают нуждающимся жителям Дмитровского района, каждый год проводят акции в поддержку детей из многодетных семей. В обители любой желающий может найти поддержку, приют и дружеское плечо. Всего в этом году на фестивале «Человек и вера» было представлено свыше 200 работ из 60-ти регионов России. Гран-при получили наши коллеги из Астрахани и Башкортостана.







Татьяна Дьяконова

22 сентября 2017 года







На главную страницу





