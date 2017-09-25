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В Орловской области 6 миллиардов рублей потратят на социальную поддержку граждан в 2017 году

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Орловской области» включает в себя 10 подпрограмм, которые адресованы семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам и особо нуждающимся гражданам. На её реализацию на 2013-2020 годы предусмотрено 43,5 млрд. рублей.

В текущем году будет израсходовано более 6 миллиардов. Значительная часть средств направлена на выплату компенсаций за ЖКУ. 
 
Как рассказал зампред правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, органами социальной защиты населения Орловской области осуществляется выплата ежемесячной денежной компенсации – оплата жилищно-коммунальных услуг – более 163 тысячам федеральных и областных льготников на общую сумму 1,6 млрд. рублей в год. В течение 2017 года произведена выплата компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан – гражданам, достигших возраста 70 и 80 лет. Получателями данного вида компенсаций стали 2278 человек. Затраты на данную реализацию составили 2,9 млрд. рублей.
 
В текущем году правом на получение субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг воспользовалось более 6 тысяч орловцев. Общий объем выплат – чуть более 94 миллионов рублей.
 



Татьяна Курбатова
25 сентября 2017 года

 


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