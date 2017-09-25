Новости версия для печати В орловских школах научат самообороне В этом году подготовят 11 общеобразовательных учреждений, где будут отдельные залы для занятий самбо.



Участие в уроках будет добровольным. В Орле прошло обсуждение внедрения Всероссийского проекта «Самбо в школу» и «Студенческое самбо». Детей будут учить умению сгруппироваться, правильно реагировать на хулиганов на улице. А в 2018 году в областном центре пройдёт Первенство мира по самбо среди школьников. Оно станет первым в истории. Губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил, что состязания будут организованы на самом высоком уровне.





Ольга Борисова

25 сентября 2017 года







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