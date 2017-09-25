В орловских школах научат самообороне

|
понедельник
25.09.2017
17:41:16
|
|
В орловских школах научат самооборонеВ этом году подготовят 11 общеобразовательных учреждений, где будут отдельные залы для занятий самбо.
Участие в уроках будет добровольным. В Орле прошло обсуждение внедрения Всероссийского проекта «Самбо в школу» и «Студенческое самбо». Детей будут учить умению сгруппироваться, правильно реагировать на хулиганов на улице. А в 2018 году в областном центре пройдёт Первенство мира по самбо среди школьников. Оно станет первым в истории. Губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил, что состязания будут организованы на самом высоком уровне.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта