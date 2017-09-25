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В Орле студенты трех вузов померились силами в «пенсионном соревновании»

В ходе Единого дня пенсионной грамотности состоялась презентация нового сайта для школьников и студентов и учебника "Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни".

В областном центре сотрудники межрайонного управления рассказали ребятам об особенностях пенсионной системы России, объяснили, в чём заключается преимущество "белой" зарплаты и многое другое. А затем предложили сразиться в "пенсионном соревновании". От каждого вуза было сформировано по команде. Самыми грамотными оказались участники команды "Накопления" из числа студентов Среднерусского института управления – филиала российской академии народного хозяйства и госслужбы.