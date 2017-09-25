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В Орле оценили дорожную обстановку

В администрации области состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Оценку дорожной обстановке в регионе глава комиссии Александр Бударин дал положительную. Он отметил, что за летний период было осуществлено большое количество перевозок детей и все эти мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий.
 
Что касается дорог, то, несмотря на миллионные расходы, они пока остаются на Орловщине одной из двух российских бед. О выполнении работ по дорожному обустройству отчитался глава администрации областного центра Александр Муромский. По его информации, в текущем году выделено 14.9 миллионов рублей, из них 8.6 миллионов рублей – это средства Дорожного фонда. Как отметил зам. губернатора и председателя правительства области по экономике и финансам Вадим Тарасов, городским властям не стоит игнорировать замечания областной комиссии по безопасности дорожного движения. При необходимости нужно вносить коррективы в действующий контракт.
 
Свои замечания внес и главный инспектор Александр Коршунов. Ряду приборов фотофиксации сегодня в Орле нечего фиксировать - водители нарушают безнаказанно. Плохой свет и отсутствие разметки не дают приборам фиксировать нарушения ПДД. С начала года только из-за освещения было забраковано 7 тысяч протоколов. Это – невыплаченные штрафы и потерянные для бюджета деньги, не говоря уже о нарушениях закона и риске для всех участников дорожного движения.
 
Отдельно члены комиссии обсудили вопрос об организации примыкания к трассе Орел-Брянск со стороны поселка Новообразцово. Выяснилось: пока застройщик бездействовал и судился с прокуратурой, цена вопроса возросла.
 
Говоря о медпомощи пострадавшим в ДТП, врачи указывают: у раненых тем больше шансов, чем быстрее прибыла неотложка.
Владимир Николаев, заместитель начальника управления здравоохранения департамента здравоохранения Орловской области: «За первое полугодие 2017 года из сорока человек погибших в результате ДТП 36 погибли до прибытия скорой медицинской помощи. Перед нами стоит задача максимального уменьшения времени с момента получения вызова до момента начала оказания медицинской помощи».
Эффективность работы скорой помощи, говорят медики, напрямую зависит от взаимодействия с другими экстренными службами.



Иван Суверин
25 сентября 2017 года

 


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